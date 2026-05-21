85% заболевших корью в области Жетысу — непривитые

С начала года в области Жетысу зарегистрировано 126 случаев заболевания корью. Большинство из них — дети до 14 лет, их доля составила 82,5%. При этом 85% заразившихся ранее не получали прививку против кори, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу, корь остается одной из самых заразных вирусных инфекций. Болезнь передается воздушно-капельным путем, а восприимчивость к вирусу очень высокая — заражаются практически все непривитые люди.

Заболевание сопровождается высокой температурой до 40,5 градуса, воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей и полости рта, конъюнктивитом, характерной пятнисто-папулезной сыпью и общей интоксикацией организма.

В ведомстве также подчеркнули, что основной причиной распространения инфекции остается отказ от вакцинации.

— На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори в регионе находится на постоянном контроле. Специалистами проводится еженедельный мониторинг заболеваемости. При регистрации каждого случая организуется эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица, за которыми ведется медицинское наблюдение. Также медицинские работники проводят подворные обходы для активного выявления заболевших и предупреждения дальнейшего распространения инфекции, — сообщили в ведомстве.

По словам санитарных врачей, специфического лечения кори не существует, поэтому самым эффективным способом защиты остается своевременная вакцинация.

Специалисты призывают жителей региона не отказываться от профилактических прививок и при появлении первых симптомов обращаться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.

Ранее сообщалось, что с начала года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью.