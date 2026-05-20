256 случаев кори зарегистрировали в ЗКО с начала года

С начала года в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 256 случаев заболевания корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитова, за первые четыре месяца прошлого года было зарегистрировано всего 4 случая заболевания.

По ее словам, среди заболевших в этом году 69 — дети до одного года, 115 — дети в возрасте от 1 до 4 лет. Также заболевание выявлено у 24 детей в возрасте 5-9 лет, у 5 — 10-14 лет, у 9 человек — 15-19 лет, еще у 9 — 20-29 лет и у 25 человек старше 30 лет.

— Напоминаем, что самым эффективным способом профилактики кори является вакцинация. Для предотвращения заболевания крайне важно получать прививки в соответствии с национальным календарем вакцинации. Кроме того, необходимо соблюдать личную гигиену и меры предосторожности в местах массового скопления людей. При появлении симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, — отметила К. Мухитова.

Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших корью в Западно-Казахстанской области превысило 100 человек.