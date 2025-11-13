Почти 9 тысяч казахстанцев получили гранты для запуска бизнеса с начала года

На субсидируемые рабочие места трудоустроились 161,7 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места — 13,1 тыс. чел.

на молодежную практику — 25,6 тыс. чел.

на общественные работы — 98,7 тыс. чел.

в рамках проектов «Серебряный возраст» — 17,9 тыс. чел.

«Первое рабочее место» — 6,2 тыс. чел.

«Контракт поколений» — 289 чел.

Для реализации новых бизнес-инициатив гражданам, относящимся к социально уязвимым категориям населения, выдали 8 968 грантов в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге).

— Онлайн-обучение по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 55,9 тыс. безработных, из них 51,4 тыс. завершили обучение и получили сертификаты. Обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 48,4 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 27 тыс. человек, — говорится в сообщении.

На профессиональное обучение по запросам работодателей направили 8 901 человека, из них завершили обучение 4 673 и трудоустроились 2 256 человек.

Социальную профориентацию прошли и получили консультации более 331 тыс. человек.

Всего к 1 ноября трудоустроились 714 тыс. человек, в том числе: в рамках активных мер содействия занятости населения — 170,7 тыс. чел., на свободные вакансии, размещенные работодателями на электронной бирже труда — 175,7 тыс. чел., в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 333,6 тыс. чел., в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами — 34 тыс. человек.

