Образование, услуги и здравоохранение остаются лидерами по числу вакансий в Казахстане

По сравнению с сентябрем спрос сократился на 4,5% (-6,2 тыс.), а предложение — на 12,6% (-16,5 тыс.). Тем не менее, рынок труда сохраняет стабильность, а соотношение спроса и предложения остается сбалансированным.

Лидером по количеству размещенных вакансий оставается сфера образования — 41,1 тыс. (31%), далее следуют прочие виды услуг — 17,5 тыс. (13%), здравоохранение и социальное обслуживание населения — 11,7 тыс. (9%). В совокупности эти сферы формируют около половины всех вакансий.

— В октябре работодатели чаще искали специалистов среднего уровня квалификации — 64,4 тыс. вакансий, несколько меньше — высококвалифицированных (34,7 тыс.) и неквалифицированных (32,9 тыс.). Со стороны соискателей аналогичное распределение: было размещено 47,7 тыс. резюме со средней квалификацией, 40,6 тыс. с высокой и 25,8 тыс. с низкой. Это свидетельствует о выравнивании структуры спроса и предложения и об отсутствии выраженного дисбаланса по квалификационным уровням, — говорится в сообщении.

В октябре также наблюдалось совпадение уровня спроса и предложения по регионам: активность работодателей и соискателей распределилась равномерно, что указывает на стабилизацию региональной структуры рынка труда. Наибольшее количество вакансий размещено в Туркестанской области (12 тыс.), Астане (11,4 тыс.) и Жамбылской области (8,8 тыс.).По числу резюме лидируют Туркестанская область (13,4 тыс.), Астана (9,1 тыс.) и Кызылординская область (8,3 тыс.).

В возрастной структуре половина всех резюме (51,4 тыс. или 45%) размещена казахстанцами младше 34 лет. Соискатели в возрасте 35-44 лет составили 26% (29,2 тыс.), 45-54 лет — 19% (21,8 тыс.), старше 55 лет –10% (11,7 тыс.). Женщины традиционно остаются более активными — на их долю пришлось 52% всех размещенных резюме.

Среди наиболее востребованных профессий в октябре отмечались позиции, требующие высокой квалификации: воспитатели (1,8 тыс. вакансий), бухгалтеры (1,1 тыс.) и учителя математики (1 тыс.). В группе специалистов среднего уровня наиболее активно требовались операторы котельных (6,9 тыс.), полеводы (2,2 тыс.) и медицинские сёстры (1,9 тыс.). Со стороны соискателей наблюдалась схожая структура: среди специалистов с высокой квалификацией чаще всего размещались резюме по профессиям бухгалтер (2,2 тыс.), юрист (1,6 тыс.) и воспитатель (1,6 тыс.), а среди работников среднего уровня — операторы котельных (3,7 тыс.), медсестры (1,9 тыс.) и водители автомобилей (1,6 тыс.).

Наиболее высокие оклады, предлагаемые работодателями, зафиксированы на должностях заместителя начальника производства (~1 млн тенге), дизайнера компьютерных игр (~990 тыс. тенге) и омбудсмена (~990 тыс. тенге). При этом самые высокие ожидания по оплате труда наблюдались у соискателей на должностях пилота коммерческих авиалайнеров (~2,8 млн тенге), горнорабочего по предупреждению и тушению пожаров (~2 млн тенге) и заместителя председателя правления (~1,8 млн тенге). Разрыв между предлагаемыми и ожидаемыми уровнями оплаты труда сохраняется, особенно в управленческом и техническом сегментах.

В целом в октябре рынок труда продемонстрировал устойчивость: спрос и предложение распределялись равномерно как по регионам, так и по уровням квалификации. Социально ориентированные отрасли сохраняют ключевую роль в структуре занятости. Умеренные колебания показателей свидетельствуют о стабилизации рынка труда после летнего сезона и формировании равновесия между спросом и предложением.

