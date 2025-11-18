РУ
    14:49, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почти 800 млн на украшения: в акимате Павлодара объяснили лот на крупную сумму

    В сети появилась информация о том, что на новогодние украшения в Павлодаре намерены потратить почти 800 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главную новогоднюю елку зажгли в Астане
    Фото: Kazinform

    На сайте госзакупок опубликовали несколько объявлений с указанием, что нужны услуги по украшению города, в том числе предоставление спецтехники. Общая сумма составила почти 800 миллионов тенге.

    В акимате Павлодара пояснили, что деньги не предусмотрены на новогоднее оформление.

    — Данный договор предусматривает использование специализированной техники при проведении общегородских субботников, санитарной уборки, перевозке конструкций, материалов и других необходимых грузов. Техника применяется только для выполнения хозяйственных и организационных работ в Павлодаре, — ответили в акимате города Павлодара.

    Вместе с тем, техника задействуется в период месяцев чистоты и благоустройства, предоставляется образовательным и медицинским учреждениям, а также используется для вывоза мусора с территорий дачных садоводств в период проведения субботников.

    Ранее в акимате Павлодара сообщили, что на новогодние украшения предстоящей зимой намерены потратить в восемь раз меньше, чем годом ранее. 

    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
