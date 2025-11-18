Почти 800 млн на украшения: в акимате Павлодара объяснили лот на крупную сумму
В сети появилась информация о том, что на новогодние украшения в Павлодаре намерены потратить почти 800 миллионов тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.
На сайте госзакупок опубликовали несколько объявлений с указанием, что нужны услуги по украшению города, в том числе предоставление спецтехники. Общая сумма составила почти 800 миллионов тенге.
В акимате Павлодара пояснили, что деньги не предусмотрены на новогоднее оформление.
— Данный договор предусматривает использование специализированной техники при проведении общегородских субботников, санитарной уборки, перевозке конструкций, материалов и других необходимых грузов. Техника применяется только для выполнения хозяйственных и организационных работ в Павлодаре, — ответили в акимате города Павлодара.
Вместе с тем, техника задействуется в период месяцев чистоты и благоустройства, предоставляется образовательным и медицинским учреждениям, а также используется для вывоза мусора с территорий дачных садоводств в период проведения субботников.
Ранее в акимате Павлодара сообщили, что на новогодние украшения предстоящей зимой намерены потратить в восемь раз меньше, чем годом ранее.