Почти 800 млн на украшения: в акимате Павлодара объяснили лот на крупную сумму

На сайте госзакупок опубликовали несколько объявлений с указанием, что нужны услуги по украшению города, в том числе предоставление спецтехники. Общая сумма составила почти 800 миллионов тенге.

В акимате Павлодара пояснили, что деньги не предусмотрены на новогоднее оформление.

— Данный договор предусматривает использование специализированной техники при проведении общегородских субботников, санитарной уборки, перевозке конструкций, материалов и других необходимых грузов. Техника применяется только для выполнения хозяйственных и организационных работ в Павлодаре, — ответили в акимате города Павлодара.

Вместе с тем, техника задействуется в период месяцев чистоты и благоустройства, предоставляется образовательным и медицинским учреждениям, а также используется для вывоза мусора с территорий дачных садоводств в период проведения субботников.

Ранее в акимате Павлодара сообщили, что на новогодние украшения предстоящей зимой намерены потратить в восемь раз меньше, чем годом ранее.