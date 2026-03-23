    14:35, 23 Март 2026 | GMT +5

    Почти 80 потерявшихся детей нашли на праздновании Наурыза в Атырау

    В Атырау на площади Исатая-Махамбета во время Наурыза 78 детей потерялись из виду родителей, однако всех удалось быстро найти и передать родным, передает Kazinform со ссылкой на МВД. 

    Фото: ДП Костанайской области

    В Министерстве внутренних дел РК рассказали, что большинство детей удалось разыскать менее чем за час, но одного подростка полицейские искали около трех часов.

    — В ходе массового мероприятия 7-летнего ребенка, потерявшего родителей, удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения. Не найдя маму, он решил сразу отправиться к ней на работу. Инспекторы, отследив его по камерам, нашли ребенка и вернули матери, — говорится в сообщении.

    Полиция рекомендует родителям быть внимательными в местах большого скопления людей и не оставлять детей без присмотра.

    Ранее сообщалось, что более 350 тысяч детей приняли участие в республиканском конкурсе национальных игр.

    МВД РК Атырау Праздник Дети Полиция Наурыз
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
