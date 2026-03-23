Почти 80 потерявшихся детей нашли на праздновании Наурыза в Атырау

В Министерстве внутренних дел РК рассказали, что большинство детей удалось разыскать менее чем за час, но одного подростка полицейские искали около трех часов.

— В ходе массового мероприятия 7-летнего ребенка, потерявшего родителей, удалось обнаружить с помощью камер видеонаблюдения. Не найдя маму, он решил сразу отправиться к ней на работу. Инспекторы, отследив его по камерам, нашли ребенка и вернули матери, — говорится в сообщении.

Полиция рекомендует родителям быть внимательными в местах большого скопления людей и не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что более 350 тысяч детей приняли участие в республиканском конкурсе национальных игр.