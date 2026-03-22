Более 350 тысяч детей приняли участие в республиканском конкурсе национальных игр

Как отмечают в ведомстве, цель конкурса — развитие интереса детей к национальным играм и формирование уважения к культурному наследию и традициям казахского народа. В мероприятии участвовали воспитанники средних, старших и предшкольных групп, а также педагоги и родители.

Соревнования проходили на специально оборудованных площадках, оформленных в национальном стиле с соблюдением требований безопасности. Участники демонстрировали ловкость и быстроту в традиционных играх, таких как «Асық ату», «Ханталапай», «Тоғызқұмалақ», «Тақия тартыс», «Ләңгі», «Бес тас», «Садақ ату», «Көкпар», «Қамшы тастамақ». Некоторые игры были представлены в современном формате, включая настольные версии.

Родители совместно с педагогами разъясняли детям воспитательное значение национальных игр, их пользу для здоровья.

По итогам конкурса опредилили победителей в номинациях «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар», «Алтын сақа», «Лучшая организация национальной игры», «Активные участники», «Смекалка и ловкость» и «Лучшая игровая площадка».

Организаторы отмечают, что конкурс «Ханталапай» способствует возрождению национальных игр, повышению интереса детей к культурному наследию и укреплению традиционных ценностей.

Какие мероприятия пройдут в Астане и Алматы в праздничные выходные — читайте в нашем материале.