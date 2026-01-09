Почти 74 млн поездок по платным дорогам: лидируют Алматы — Конаев и южный коридор

На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе 12 участков I технической категории (2 231 км) и 14 участков II–III технических категорий (2 652 км).

Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%.

Максимальная интенсивность пришлась на направление Алматы — Конаев (11,8 млн) и южные маршруты Шымкентского узла, включая выезд на границу Узбекистана (9,3 млн).

Перечень платных участков по убыванию числа поездок с ключевыми акцентами по каждому направлению.

Платные участки (2025): рейтинг по трафику

1. Алматы-Конаев — 11,8 млн

2. Шымкент-граница Узбекистана — 9,3 млн

3. Шымкент-Тараз — 6,5 млн

4. Тараз-Қайнар — 5,4 млн

5. Шымкент-Қызылорда — 4,8 млн

6. Астана-Темиртау — 4,4 млн

7. Конаев-Талдыкорган — 3,9 млн

8. Астана-Щучинск — 3,7 млн

9. Щучинск-Кокшетау — 3,2 млн

10. Астана-Павлодар — 2,5 млн

11. Алматы-Хоргос — 2,5 млн

12. Костанай-Денисовка — 1,9 млн

13. Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) — 1,9 млн

14. Кызылорда-Аральск — 1,8 млн

15. Кокшетау-Петропавловск — 1,7 млн

16. Балхаш-Бурылбайтал — 1,4 млн

17. Павлодар-Семей-Калбатау — 1,3 млн

18. Актобе-граница РФ (Оренбург) — 1,3 млн

19. Павлодар-граница РФ (на Омск) — 856 тыс.

20. Костанай-граница РФ (Троицк) — 831 тыс.

21. Уральск-граница РФ (на Самару) — 774 тыс.

22. Шу-Бурылбайтал — 707 тыс.

23. Кандыагаш-Макат — 583 тыс.

24. Уральск-граница РФ (на Саратов) — 570 тыс.

25. Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) — 163 тыс.

26. Ушарал-Достык — 101 тыс.

Между тем из 2 000 км платных дорог около 350 км временно исключены из числа платных с января 2026 года из-за выявленных дефектов.