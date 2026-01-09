РУ
    Почти 74 млн поездок по платным дорогам: лидируют Алматы — Конаев и южный коридор

    По итогам 2025 года на платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировано порядка 74 млн поездок, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

    платные дороги
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе 12 участков I технической категории (2 231 км) и 14 участков II–III технических категорий (2 652 км).

    Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%.

    Максимальная интенсивность пришлась на направление Алматы — Конаев (11,8 млн) и южные маршруты Шымкентского узла, включая выезд на границу Узбекистана (9,3 млн).

    Перечень платных участков по убыванию числа поездок с ключевыми акцентами по каждому направлению.

    Платные участки (2025): рейтинг по трафику

    1. Алматы-Конаев — 11,8 млн

    2. Шымкент-граница Узбекистана — 9,3 млн

    3. Шымкент-Тараз — 6,5 млн

    4. Тараз-Қайнар — 5,4 млн

    5. Шымкент-Қызылорда — 4,8 млн

    6. Астана-Темиртау — 4,4 млн

    7. Конаев-Талдыкорган — 3,9 млн

    8. Астана-Щучинск — 3,7 млн

    9. Щучинск-Кокшетау — 3,2 млн

    10. Астана-Павлодар — 2,5 млн

    11. Алматы-Хоргос — 2,5 млн

    12. Костанай-Денисовка — 1,9 млн

    13. Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) — 1,9 млн

    14. Кызылорда-Аральск — 1,8 млн

    15. Кокшетау-Петропавловск — 1,7 млн

    16. Балхаш-Бурылбайтал — 1,4 млн

    17. Павлодар-Семей-Калбатау — 1,3 млн

    18. Актобе-граница РФ (Оренбург) — 1,3 млн

    19. Павлодар-граница РФ (на Омск) — 856 тыс.

    20. Костанай-граница РФ (Троицк) — 831 тыс.

    21. Уральск-граница РФ (на Самару) — 774 тыс.

    22. Шу-Бурылбайтал — 707 тыс.

    23. Кандыагаш-Макат — 583 тыс.

    24. Уральск-граница РФ (на Саратов) — 570 тыс.

    25. Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) — 163 тыс.

    26. Ушарал-Достык — 101 тыс.

    Между тем из 2 000 км платных дорог около 350 км временно исключены из числа платных с января 2026 года из-за выявленных дефектов. 

    КазАвтоЖол Рейтинг Минтранспорта РК Итоги года Платные дороги
    Автор
