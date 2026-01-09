Почти 74 млн поездок по платным дорогам: лидируют Алматы — Конаев и южный коридор
По итогам 2025 года на платных автомобильных дорогах Казахстана зафиксировано порядка 74 млн поездок, передает агентство Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».
На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4 883 км, в том числе 12 участков I технической категории (2 231 км) и 14 участков II–III технических категорий (2 652 км).
Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей: топ-5 участков обеспечили 51% всех поездок, а топ-10 — около 73%.
Максимальная интенсивность пришлась на направление Алматы — Конаев (11,8 млн) и южные маршруты Шымкентского узла, включая выезд на границу Узбекистана (9,3 млн).
Перечень платных участков по убыванию числа поездок с ключевыми акцентами по каждому направлению.
Платные участки (2025): рейтинг по трафику
1. Алматы-Конаев — 11,8 млн
2. Шымкент-граница Узбекистана — 9,3 млн
3. Шымкент-Тараз — 6,5 млн
4. Тараз-Қайнар — 5,4 млн
5. Шымкент-Қызылорда — 4,8 млн
6. Астана-Темиртау — 4,4 млн
7. Конаев-Талдыкорган — 3,9 млн
8. Астана-Щучинск — 3,7 млн
9. Щучинск-Кокшетау — 3,2 млн
10. Астана-Павлодар — 2,5 млн
11. Алматы-Хоргос — 2,5 млн
12. Костанай-Денисовка — 1,9 млн
13. Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) — 1,9 млн
14. Кызылорда-Аральск — 1,8 млн
15. Кокшетау-Петропавловск — 1,7 млн
16. Балхаш-Бурылбайтал — 1,4 млн
17. Павлодар-Семей-Калбатау — 1,3 млн
18. Актобе-граница РФ (Оренбург) — 1,3 млн
19. Павлодар-граница РФ (на Омск) — 856 тыс.
20. Костанай-граница РФ (Троицк) — 831 тыс.
21. Уральск-граница РФ (на Самару) — 774 тыс.
22. Шу-Бурылбайтал — 707 тыс.
23. Кандыагаш-Макат — 583 тыс.
24. Уральск-граница РФ (на Саратов) — 570 тыс.
25. Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) — 163 тыс.
26. Ушарал-Достык — 101 тыс.
Между тем из 2 000 км платных дорог около 350 км временно исключены из числа платных с января 2026 года из-за выявленных дефектов.