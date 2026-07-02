Почти 700 водителей наказали за пьяную езду в Павлодарской области

В Павлодарской области с начала 2026 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечены 668 водителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Полицейские ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, повышение правовой грамотности участников дорожного движения и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Так, в Павлодаре полицейские остановили автомобили Hyundai, Volkswagen, Toyota и Lada, водители которых вызвали подозрение. Проверка показала, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы направлены в специализированный административный суд. Автомобили помещены на специализированную штрафную стоянку.

Стоит отметить, что с начала года к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены 668 водителей. В департаменте полиции напомнили, что дорога не прощает беспечности, а соблюдение правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственность каждого водителя остаются ключевыми условиями безопасности на дорогах.

29 июня мужчина в состоянии опьянения обокрал магазин и угнал полицейскую машину в Павлодаре.