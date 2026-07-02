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    Почти 700 водителей наказали за пьяную езду в Павлодарской области

    В Павлодарской области с начала 2026 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привлечены 668 водителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    алкоголь
    Фото: pixabay.com

    Полицейские ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, повышение правовой грамотности участников дорожного движения и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

    Так, в Павлодаре полицейские остановили автомобили Hyundai, Volkswagen, Toyota и Lada, водители которых вызвали подозрение. Проверка показала, что все находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы направлены в специализированный административный суд. Автомобили помещены на специализированную штрафную стоянку.

    Стоит отметить, что с начала года к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены 668 водителей. В департаменте полиции напомнили, что дорога не прощает беспечности, а соблюдение правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственность каждого водителя остаются ключевыми условиями безопасности на дорогах.

    29 июня мужчина в состоянии опьянения обокрал магазин и угнал полицейскую машину в Павлодаре.

    Полицейские Регионы Казахстана Павлодар Алкоголь Водители Павлодарская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор