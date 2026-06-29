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    Мужчина обокрал магазин и угнал полицейскую машину в Павлодаре

    В сети появились кадры ночной погони полицейских в Павлодаре. Закончилась она на пересечении улиц Назарбаева и Казправды из-за ДТП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мужчина обокрал магазин и угнал полицейскую машину в Павлодаре
    Кадр из видео

    Ночная погоня произошла 29 июня, закончилось все аварией. Оказалось, что водитель, за которым ехали сотрудники, совершил угон служебной машины. В итоге на пересечении Назарбаева — Казправды злоумышленник столкнулся с такси, снес столб и дорожные знаки.

    При этом до угона он еще и совершил кражу из магазина. 

    — Полицией по факту кражи из магазина и угона служебного автотранспорта возбуждены уголовные дела. Подозреваемый установлен и водворен в ИВС. Подозреваемый находился в состоянии опьянения. Обстоятельства и причины совершения будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    По факту допущения угона служебного автотранспорта начата служебная проверка.

    Напомним, в Акмолинской области 18-летний мотоциклист погиб в ДТП с участием КамАЗа.

    Угон ДТП Полицейские Регионы Казахстана Павлодар Алкоголь Авария Кража Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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