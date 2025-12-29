Почти 700 человек из Шымкента переселились в регионы с дефицитом рабочей силы

По данным городского управления занятости и социальной защиты, большинство переселенцев из Шымкента выбрали Павлодарскую область. В этот регион переехали 234 человека из 57 семей.

— 79 человек из 19 семей обосновались в Восточно-Казахстанской области, 213 человек из 53 семей — в Северо-Казахстанской области и 83 человека из 20 семей — в Костанайской области. Кроме того, 18 человек из 4 семей переехали в область Абай, 14 человек из 4 семей — в Карагандинскую область, а 27 человек из 5 семей — в область Улытау, — говорится в информации ведомства.

Кроме того, в текущем году в город прибыли 1 045 кандасов. Большинство из них приехали из Узбекистана — 1 029 человек. Из Китая и России прибыли по 7 человек, из Кыргызстана и Шри-Ланки — по 1 человеку.

Большинство кандасов трудоустроены в сфере строительства, торговли и в других отраслях. Основная часть прибывших находится в трудоспособном возрасте. В целях адаптации и трудоустройства кандасов принимаются соответствующие меры. На сегодня 22 кандаса привлечены к программам занятости.

Напомним, ранее сообщалось, что из 66,2 тыс. человек, переселившихся из южных регионов Казахстана в северные, 3,6 тыс. вернулись назад.