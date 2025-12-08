Почти 70 гидросооружений ремонтируют в Казахстане перед паводками

По словам Сеилбека Нурымбетова, также завершены капитальные ремонтные работы на Чарском водохранилище в области Абай и Акжарском водохранилище в городе Шымкент. Проведены текущие ремонтные работы на 24 сооружениях в Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях.

Несмотря на сложные климатические условия, по итогам вегетационного периода 2025 года по стране в целом полито 1,2 млн га посевных площадей, водозабор составил более 11 млрд кубометров. 98% от этого объема пришелся на 5 южных областей: Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую, Туркестанскую области и область Жетісу. В настоящее время водохранилища на юге страны работают в режиме накопления.

— С начала текущего года в целях борьбы с «черным рынком» воды бассейновыми водными инспекциями проведено 463 проверки, по итогам которых выдано 143 предписания об устранении нарушений, наложен 801 административный штраф, из них по фактам самовольного водопользования наложен 346 административных штрафов. В целях реализации нового Водного кодекса Комитетом разработано 22 нормативных правовых акта. Совместно с местными исполнительными органами утвержден План мероприятий по установлению границ водоохранных зон и полос в пределах населенных пунктов. На сегодня бассейновыми инспекциями и акиматами формируется перечень поверхностных водных объектов, на которых требуется установить водоохранные зоны и полосы. Начата разработка соответствующих проектов, — отметили в пресс-службе Минводы.

Кроме того, совместно с местными исполнительными органами разработан и утвержден план мероприятий на 2025–2027 годы по санации паводкоопасных участков рек близ населенных пунктов. Для очистки и углубления определены участки 51 реки и одного озера общей протяженностью 815 километров в десяти областях Казахстана.

Фото: Минводы и ирригации РК

Комитетом разработан и осуществлен выпуск Государственного водного кадастра. Совместно с НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» ведется работа по наполнению и формированию отчетов Национальной информационной системы водных ресурсов.