Почти 67% автомобилей в Казахстане старше 10 лет

По состоянию на 1 июля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 6 460,4 тыс. единиц, в том числе 86,6% — легковые автомобили, 9,6% — грузовые, 1,8% — автобусы и мототранспорт — 2%.

Распределение автотранспорта по годам выпуска показывает, что количество автомобилей младше 3-х лет составляют 453,1 тыс. единиц или 7%, еще 25,8% (1,6 млн) автопарка занимают автомобили в возрасте от 3 до 10 лет. Почти 67% автомобилей (более 4,3 млн единиц) в стране имеют возраст старше 10 лет.

Что нужно знать казахстанцам при покупке автомобилей в странах ЕАЭС — читайте в материале агентства Kazinform.