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    14:43, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Почти 67% автомобилей в Казахстане старше 10 лет

    В июне этого года на учет поставлено 159,2 тыс. единиц автотранспортных средств, в том числе легковых автомобилей – 143 тыс. единиц, грузовых автомобилей – 9,8 тыс. единиц, автобусов – 1,3 тыс. единиц и мототранспорта – 5,1 тыс. единиц, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По состоянию на 1 июля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 6 460,4 тыс. единиц, в том числе 86,6% — легковые автомобили, 9,6% — грузовые, 1,8% — автобусы и мототранспорт — 2%.

    Распределение автотранспорта по годам выпуска показывает, что количество автомобилей младше 3-х лет составляют 453,1 тыс. единиц или 7%, еще 25,8% (1,6 млн) автопарка занимают автомобили в возрасте от 3 до 10 лет. Почти 67% автомобилей (более 4,3 млн единиц) в стране имеют возраст старше 10 лет.

    Что нужно знать казахстанцам при покупке автомобилей в странах ЕАЭС — читайте в материале агентства Kazinform.

    Теги:
    Нацбюро Авто
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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