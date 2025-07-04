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    15:40, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Что нужно знать казахстанцам при покупке автомобилей в странах ЕАЭС

    В Министерстве промышленности и строительства РК рассказали о требованиях при ввозе транспортных средств из ЕАЭС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автомобиль
    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    В частности, при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС требуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которое является документом, подтверждающим соблюдение мер технического регулирования.

    При этом, для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимого автомобиля допускается, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в свидетельстве в качестве заявителя при оценке соответствия этого автомобиля обязательным требованиям ТР ТС 018/2011.

    Соответственно, электронный паспорт авто может быть оформлен только в случае, если в СБКТС и документе о таможенном декларировании указано одно и тоже лицо. При этом дата оформления документа о таможенном декларировании не может быть ранее даты оформления СБКТС.

    Также важно отметить, что если автомобиль уже был растаможен в одном из государств-членов ЕАЭС, повторная оценка соответствия и оформление нового СБКТС в другом государстве ЕАЭС не допускается.

    Тем не менее, оформление электронного паспорта в другой стране возможно на основании подтвержденных сведений о СБКТС и таможенной декларации.

    В министерстве также отметили, что при покупке в других странах ЕАЭС автомобилей, гражданам необходимо знать об ограничениях, на основании которых оформление электронного паспорта на такие автомобили и их регистрация в Казахстане невозможны.

    Гражданам рекомендуется перед покупкой авто обязательно запрашивать выписку из электронного паспорта, оформленного в другой стране ЕАЭС, и проверять наличие ограничений.

    Если электронного паспорта нет, то требовать его оформления в соответствии с 22 пунктом Порядка функционирования систем электронных паспортов, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 22 сентября 2015 года № 122.

    Ранее сообщалось, что производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран ЕАЭС.

    Теги:
    Транспорт ЕАЭС Авто
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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