Что нужно знать казахстанцам при покупке автомобилей в странах ЕАЭС

В частности, при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС требуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которое является документом, подтверждающим соблюдение мер технического регулирования.

При этом, для подтверждения соблюдения мер технического регулирования в отношении ввозимого автомобиля допускается, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в свидетельстве в качестве заявителя при оценке соответствия этого автомобиля обязательным требованиям ТР ТС 018/2011.

Соответственно, электронный паспорт авто может быть оформлен только в случае, если в СБКТС и документе о таможенном декларировании указано одно и тоже лицо. При этом дата оформления документа о таможенном декларировании не может быть ранее даты оформления СБКТС.

Также важно отметить, что если автомобиль уже был растаможен в одном из государств-членов ЕАЭС, повторная оценка соответствия и оформление нового СБКТС в другом государстве ЕАЭС не допускается. Тем не менее, оформление электронного паспорта в другой стране возможно на основании подтвержденных сведений о СБКТС и таможенной декларации.

В министерстве также отметили, что при покупке в других странах ЕАЭС автомобилей, гражданам необходимо знать об ограничениях, на основании которых оформление электронного паспорта на такие автомобили и их регистрация в Казахстане невозможны.

Гражданам рекомендуется перед покупкой авто обязательно запрашивать выписку из электронного паспорта, оформленного в другой стране ЕАЭС, и проверять наличие ограничений.

Если электронного паспорта нет, то требовать его оформления в соответствии с 22 пунктом Порядка функционирования систем электронных паспортов, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 22 сентября 2015 года № 122.

Ранее сообщалось, что производителям из Казахстана станет легче участвовать в закупках стран ЕАЭС.