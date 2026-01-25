Почти 600 тысяч исполнительных производств зарегистрировали в Жамбылской области за год

В 2025 году в Жамбылской области было возбуждено 588 654 исполнительных производства. Из них 271 525 дел находились в стадии рассмотрения, при этом фактически исполнено 135 084 производства. Остаток на конец года составил 317 129 дел.

За каждой такой цифрой стоят конкретные люди — как минимум двое, взыскатель и должник. Поэтому вопросы о том, на какой стадии находится дело и какие меры по нему принимаются, остаются одними из самых частых. В ответ на это, по заверениям департамента юстиции, в регионе последовательно внедряются цифровые сервисы, которые делают процесс прозрачнее, а также позволяют гражданам получать информацию и подавать обращения онлайн.

Например, стороны могут отслеживать действия судебного исполнителя через специальные сервисы. Выполненные меры в системе отмечаются зеленым цветом, невыполненные — красным, что делает процесс более наглядным и прозрачным.

Цифровизация помогает решать и бюрократическую сторону вопросу. Так, в департаменте напоминают, что судебный исполнитель обязан ответить на электронное обращение гражданина в течение пяти дней. Если ответа нет, заявление автоматически направляется в региональную палату частных судебных исполнителей, а затем, при необходимости, в республиканскую палату или департамент юстиции.

