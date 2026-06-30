Почти 600 современных школ построено за последние три года в Казахстане

— В нынешних условиях нам необходимо сосредоточиться на развитии научной сферы и системы высшего образования, чтобы и дальше укреплять технологический суверенитет страны. Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Принятый вами новый Закон «О науке и технологической политике» уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых. В целом перед нами стоит важная задача — максимально повысить уровень науки и ее эффективность, — сказал Президент.

Он отметил, что база интеллектуального потенциала нации закладывается на уровне среднего образования.

— За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате «Келешек мектептері». В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них — в сельской местности, — добавил Глава государства.

Ранее сообщалось, что 198 школ и 655 объектов здравоохранения ввели в работу в Казахстане в рамках нацпроектов по итогам 2025 года.