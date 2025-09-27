Почти 600 молодых специалистов начали работу на госслужбе без конкурса

Для этого необходимо иметь GPA не ниже 3,33. Из них 20 человек приняли на госслужбу именно в Кызылординской области.

Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область.

Глава Агентства встретился со студентами Кызылординского университета имени Коркыт Ата и слушателями школы молодых госслужащих.

— Жители области ожидают от вас креативности и новых подходов в решении актуальных проблем региона. Ваши идеи и проекты станут основой больших перемен и улучшения качества жизни. Важно оправдать доверие народа, — сказал он, подчеркнув, что члены резерва должны обладать не только знаниями, но и высокими нравственными качествами.

В ходе встречи с областным активом Дархан Жазыкбай рассказал о мерах по созданию человекоориентированного сервисного госаппарата. Обсуждались вопросы сокращения бюрократии, цифровизации кадровых процессов, упрощения порядка поступления на госслужбу, защиты прав граждан и профилактики коррупции.

— Если все ценности, присущие «честному гражданину», в первую очередь, будут отражаться в личности государственного служащего, это, безусловно, придаст новый импульс работе государственного аппарата. Продвижение принципов честности и справедливости играет ключевую роль в формировании системы, которая будет служить народу добросовестно и справедливо, — отметил он.

Ранее мы писали, как в Казахстане регулируется трудоустройство несовершеннолетних.