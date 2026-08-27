Почти 600 килограммов наркотиков нашли в песках Жамбылской области

Троих мужчин задержали примерно в 10 километрах от села Конаева в районе Т. Рыскулова, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

Операцию провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» при координации прокуратуры области. В ней участвовали сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности МВД и областного департамента полиции, военнослужащие отряда специального назначения «Беркут» войсковой части № 5513 и инспектор-кинолог.

К поискам также привлекли служебно-розыскную собаку по кличке Letta.

По предварительным данным, задержанные занимались незаконным сбором наркосодержащих растений в особо крупном размере. При осмотре песчаной местности полицейские обнаружили и изъяли 595 килограммов 440 граммов наркотических веществ и растений. На месте также нашли три серпа, которые могли использоваться для их сбора.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Все трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Ранее в Жамбылской области обнаружили более 120 килограммов марихуаны в палаточном лагере. Еще одну крупную партию полицейские нашли в автомобиле — в начале августа они пресекли перевозку более 43 килограммов марихуаны, которую собирались доставить в Алматы.