Более 120 кг марихуаны нашли в палаточном лагере в Жамбылской области

Местного жителя задержали недалеко от села Тасоткель, когда он собирал наркосодержащие растения и складывал их в мешки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, мужчина успел основательно обустроиться в песчаной местности Шуского района. Там он установил две палатки и организовал место для хранения собранных растений.

Задержание провели сотрудники межрайонного отдела по противодействию наркопреступности «Дельта Долина» вместе с военнослужащими воинской части 5513. Операция прошла в рамках республиканского мероприятия «Қарасора-2026».

При осмотре стоянки полицейские изъяли мешки, в которых находилось в общей сложности 123 килограмма высушенной марихуаны. Среди вещественных доказательств также оказались перчатки, серп и другие приспособления.

По данным полиции, заготовленную партию мужчина собирался сбыть.

Досудебное расследование начато по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Подозреваемого взяли под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Ранее в Жамбылской области пресекли перевозку 43 кг марихуаны. Партию обнаружили в багажнике Hyundai Elantra. До этого на трассе Кордай-Алматы служебная собака Сэм нашла под капотом Chevrolet 8,5 кг гашиша.