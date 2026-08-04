Перевозку свыше 43 кг марихуаны пресекли в Жамбылской области

В Жамбылской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» пресечена попытка перевозки особо крупной партии наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности совместно с инспекторами отдела полиции Кордайского района остановили автомобиль Hyundai Elantra на 215-м километре автодороги Западная Европа — Западный Китай.

Как сообщили в полиции, водитель попытался скрыться от правоохранителей и съехал с проезжей части. При проверке установлено, что он управлял автомобилем, не имея права управления транспортным средством, а также находился в состоянии наркотического опьянения.

Во время осмотра автомобиля служебно-розыскная собака обнаружила признаки наличия наркотических средств. В багажном отделении полицейские нашли четыре мешка с веществом, упакованные в большие черные полиэтиленовые пакеты.

По данным экспертизы, изъятое вещество оказалось высушенной марихуаной общей массой более 43 кг. Установлено, что наркотики принадлежали пассажиру автомобиля.

В ходе следствия подозреваемый сообщил, что планировал доставить особо крупную партию наркотиков в Алматы.

По данному факту проводится досудебное расследование. В отношении водителя за управление транспортным средством без права управления и в состоянии наркотического опьянения приняты меры в соответствии с законодательством — он подвергнут административному аресту.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, КНБ Казахстана ликвидировал 44 канала поставок наркотиков с начала года.