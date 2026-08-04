КНБ Казахстана ликвидировал 44 канала поставок наркотиков с начала года

С начала 2026 года сотрудники ведомства ликвидировали 33 международных и 11 региональных каналов поставок наркотиков, а также пресекли деятельность трех подпольных лабораторий.

Фото: КНБ РК

По данным пресс-службы КНБ, за этот период из незаконного оборота изъято 3,2 кг героина, 8 кг метамфетамина, 70,6 кг опия, 129,7 кг гашиша, 16 кг гашишного масла, 282 кг марихуаны, 156,5 кг конопли, 56,4 кг психотропных веществ, а также 20 тонн сырья маковой соломы и более 3,8 тонны прекурсоров.

Во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведена 21 международная антинаркотическая операция.

Фото: КНБ РК

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 114 граждан Казахстана и 7 иностранных граждан. Кроме того, на территории сопредельных государств пресечена деятельность 14 участников международных преступных группировок.

В КНБ отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Как сообщалось ранее, Более 90 свертков с наркотиками изъяли у двух жителей Усть-Каменогорска. Семейную пару задержали с крупной партией мефедрона в Шымкенте.