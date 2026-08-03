Более 90 свертков с наркотиками изъяли у двух жителей Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске полицейские задержали двух молодых людей, у которых изъяли 91 сверток с наркотическими и психотропными веществами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным экспертизы, общий объем изъятого относится к особо крупному размеру.

Оперативные мероприятия проводились сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности в рамках республиканской операции «Қарасора-2026». По подозрению в хранении наркотиков с целью сбыта задержаны жители областного центра 18 и 19 лет.

Во время личного досмотра у них обнаружили десятки расфасованных свертков с запрещенными веществами.

— Согласно заключению судебно-экспертного исследования, изъято 25,29 грамма мефедрона, 27,21 грамма α-PVP и 6,24 грамма смолы каннабиса. Общий объем изъятых веществ относится к особо крупному размеру, — сообщили в департаменте полиции ВКО.

По факту незаконного оборота наркотических средств проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых помещен в изолятор временного содержания, второму суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В полиции напомнили, что работа по выявлению и пресечению наркопреступлений в регионе продолжается на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области водитель пытался провезти под капотом 8,5 кг гашиша.