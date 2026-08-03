Семейную пару задержали с крупной партией мефедрона в Шымкенте

Сотрудниками полиции в Шымкенте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны наркокурьеры, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Семейная пара из Караганды — 48-летняя женщина и ее 37-летний супруг — на личном автомобиле осуществляла перевозку крупных партий синтетических наркотиков из Алматы в Шымкент для дальнейшего распространения на территории южных регионов страны.

При осмотре автомобиля в багажном отделении обнаружены четыре герметично упакованных свертка с синтетическим наркотиком мефедрон общим весом около двух килограммов.

В телефонах обоих задержанных обнаружена переписка с куратором интернет-наркомагазина, через которого они получали задания по перевозке наркотиков, а также сведения о переводах вознаграждений в криптовалюте за совершенные наркопреступления.

Несмотря на наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, супруги сознательно сделали выбор в пользу преступного заработка. В ходе допросов задержанные дали признательные показания.

Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления супругом наркотических средств каннабисной группы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Ранее в Жамбылской области водитель пытался провезти под капотом 8,5 кг гашиша.