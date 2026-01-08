Почти 60 тысяч тонн рыбной продукции произвели в Казахстане за 11 месяцев 2025 года

В рамках Программы развития рыбного хозяйства на 2021–2030 годы Комитетом рыбного хозяйства МСХ РК реализуется комплекс мер, направленных на увеличение объемов выращивания рыбы, рост внутреннего потребления и восстановление естественных популяций водных биоресурсов.

По итогам 11 месяцев 2025 года объем рынка рыбной продукции в РК достиг 76,8 тыс. тонн, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. За отчетный период выловлено 38,5 тыс. тонн рыбы, выращено 20,9 тыс. тонн товарной рыбы. Рост по вылову составил 10%, а по аквакультуре — 22%, что свидетельствует о динамике развития отрасли.

В настоящее время в Казахстане насчитывается 20 водоемов международного и республиканского значения, которые разделены на 366 рыбохозяйственных участков.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия с производственной мощностью около 120 тыс. тонн в год. Из них 20 предприятий имеют право экспорта продукции в страны Европейского союза.

Казахстанская рыбная продукция поставляется в 21 страну мира, включая Германию, Нидерланды, Россию и Китай.

За 11 месяцев 2025 года произведено порядка 59,4 тыс. тонн готовой рыбной продукции. Для дальнейшего наращивания переработки предусмотрены меры государственной поддержки, включая снижение НДС на 70%, льготное кредитование под 5% годовых.

Особое внимание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия. По поручению Главы государства в 2024 году в целях сохранения популяции каспийского тюленя создан государственный природный резерват «Каспий итбалығы» площадью 108,6 тыс. га. Проводится модернизация Атырауского осетрового завода, которая позволит увеличить выпуск молоди осетровых пород с 5 до 7,5 млн штук в год.

Инвестиционная активность в отрасли также демонстрирует положительную динамику. В период с 2021 по 2024 годы реализовано 87 проектов в сфере аквакультуры на общую сумму 21,4 млрд тенге. За 11 месяцев 2025 года в развитие рыбного хозяйства инвестировано 4,6 млрд тенге.

В рамках государственного заказа в 2025 году осуществлен выпуск 21,92 млн штук молоди ценных видов рыб. В результате модернизации государственных рыбопитомников их производственные мощности планируется увеличить с 18,4 до 80,5 млн штук рыбопосадочного материала в год.

Комплекс принимаемых мер наглядно демонстрирует, что рыбное хозяйство Казахстана переходит в фазу активного и устойчивого развития.

Напомним, на период 2025–2030 годов сформирован пул из 44 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 50 млрд тенге, реализация которых позволит значительно увеличить объёмы рыбоводства, переработки и производства комбикормов.