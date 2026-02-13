РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:35, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Почти 500 уличных травм зафиксировали в Усть-Каменогорске с начала февраля

    В Усть-Каменогорске жители массово жалуются на гололёд и состояние тротуаров, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    гололед
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    С начала февраля в травмпункт с различными повреждениями обратились почти 700 человек, около 500 обращений связаны с уличными травмами.

    — В основном это падения на скользких участках. Остальные обращения в травмпункты связаны с автомобильными, бытовыми и производственными травмами, — уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    Тем временем в социальных сетях горожане публикуют фото и видео обледеневших тротуаров, лестниц и дворовых проходов.

    — Выйти из подъезда — уже испытание. Тротуары как сплошной каток, песка почти нет, — пишет жительница города в одном из городских пабликов.

    Недовольство вызывает и способ расчистки улиц. По словам усть-каменогорцев, после прохода спецтехники вдоль дорог образуются снежные насыпи, которые перекрывают пешеходные зоны.

    -Техника чистит дорогу, но весь снег и лёд сдвигают к обочине. В итоге идёшь по проезжей части или карабкаешься через валы, — жалуется пенсионерка Асия Ибраева.

    Синоптики ранее предупреждали о перепадах температур, способствующих образованию наледи. Горожане надеются, что коммунальные службы усилят обработку тротуаров противогололёдными материалами, чтобы снизить риск новых падений.

    Ранее сообщалось, что глыбы льда с крыши травмировали пенсионерку в Риддере.

    Теги:
    Гололед Происшествия Непогода Усть-Каменогорск
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум