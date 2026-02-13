Почти 500 уличных травм зафиксировали в Усть-Каменогорске с начала февраля

С начала февраля в травмпункт с различными повреждениями обратились почти 700 человек, около 500 обращений связаны с уличными травмами.

— В основном это падения на скользких участках. Остальные обращения в травмпункты связаны с автомобильными, бытовыми и производственными травмами, — уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Тем временем в социальных сетях горожане публикуют фото и видео обледеневших тротуаров, лестниц и дворовых проходов.

— Выйти из подъезда — уже испытание. Тротуары как сплошной каток, песка почти нет, — пишет жительница города в одном из городских пабликов.

Недовольство вызывает и способ расчистки улиц. По словам усть-каменогорцев, после прохода спецтехники вдоль дорог образуются снежные насыпи, которые перекрывают пешеходные зоны.

-Техника чистит дорогу, но весь снег и лёд сдвигают к обочине. В итоге идёшь по проезжей части или карабкаешься через валы, — жалуется пенсионерка Асия Ибраева.

Синоптики ранее предупреждали о перепадах температур, способствующих образованию наледи. Горожане надеются, что коммунальные службы усилят обработку тротуаров противогололёдными материалами, чтобы снизить риск новых падений.

Ранее сообщалось, что глыбы льда с крыши травмировали пенсионерку в Риддере.