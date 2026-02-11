Глыбы льда с крыши травмировали пенсионерку в Риддере

Инцидент произошел на проспекте Независимости, 12 — в оживленной части города рядом с центральной площадью. Глыбы льда обрушились на тротуар и на проходящую мимо пенсионерку. Происшествие увидела из окна жительница дома — она и вызвала скорую помощь.

Проблема схода снега и наледи в Риддере возникает регулярно в период оттепели. Несколько лет назад подобный случаи в городе уже приводил к гибели человека. Дом, с кровли которого сошел лед, рассчитан на 140 квартир. По словам жильцов, КСК там отсутствует.

— А значит и истемной очистки крыши не ведется. Особенно опасной остается сторона здания вдоль тротуара. Там интенсивное пешеходное движение, несколько магазинов на первых этажах, уже ходить страшно, — делятся горожане.

В акимате сообщили, что направят технику для очистки кровли и уборки льда.

— При этом содержание общего имущества — обязанность собственников жилых и коммерческих помещений, — напомнили в ведомстве.

Пострадавшую же госпитализировали в травматологическое отделение Риддерской городской больницы.

— У пациентки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы ребер, правого плечевого сустава и поясничного отдела позвоночника. Она получает лечение в отделении травматологии, — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

