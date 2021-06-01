Почти 5 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 5 млн квадратов жилья введут в эксплуатацию в Туркестанской области. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения качества жизни населения будут реализованы проекты по развитию жилищной, транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры», - сообщил Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в городах и селах будет осуществлена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, а также будут проведены работы по газоснабжению, модернизации и строительству электрических сетей.

«В результате будет обеспечен охват 100% населения водоснабжением, 85,4% - газоснабжением, износ электросетей снизится с 49,6% до 46,4%», - отметил министр.

«Также, планируется строительство и ввод в эксплуатацию 4,9 млн. кв. метров жилья, в том числе 1,4 млн кв. метров кредитного и арендного жилья», - заключил А. Иргалиев.

Ранее, глава Миннацэкономики представил проект Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.