Почти 400 тысяч квадратных метров жилья введено с начала года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области с начала года введено 363,5 тысячи кв. метров жилья, трудоустроено более 10 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Всего в регионе открыто 13 предприятий, постоянной работой обеспечено 1665 человек. В рамках «Дорожной карты» открыто семь новых школ. Об этом проинформировали на аппаратном совещании под председательством акима области Умирзака Шукеева. Аппарат области обсудил ход реализации «Дорожной карты» по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» в Туркестанской области.

«Исполнение предвыборной программы находится под строгим контролем филиала партии. В 2021 году по областной дорожной карте запланировано 110 индикаторов, в том числе уже реализовано 25», - сообщил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев.

«Сделана почти половина из запланированного», - добавил Бейсен Тажибаев, предложив дважды в год заслушивать отчеты акимов районов и городов по дорожной карте.

Для реализации проекта «Ауыл - ел бесігі» в 2021 году в 70 сельских населенных пунктах на 302 проекта было выделено 16,1 млрд тенге. Будут построены новые объекты в сфере образования, здравоохранения, спорта, обновят инфраструктуру в районах и городах области. По итогам года планируется сдать в эксплуатацию 280 новых объектов. Работы по 95 проектам уже завершены. В том числе средний ремонт проведен на 91 улице, а капитальный ремонт провели в четырех школах региона.