Почти 32 тысячи иностранных студентов обучаются в Казахстане

Несмотря на временное снижение числа студентов в 2022–2023 годах, что связано с пандемией ковида, общий тренд положительный.

По информации Министерства науки и высшего образования, в 2020 году в стране на очной форме обучались 28,1 тыс. иностранных студентов, в 2021 – 28,7 тыс., в 2022 – 26 тыс., в 2023 – 26,8 тыс. Резкий скачок в 2024 году, когда показатель достиг 31,5 тыс., свидетельствует о результативности государственной политики в области интернационализации образования.

По данным ведомства, информация за 2025 год находится на стадии формирования, однако уже сегодня можно говорить о положительной динамике.

Наибольшее число студентов приезжает в Казахстан из Индии – 12 020 человек в 2024 году. Для сравнения: в 2020 году этот показатель составлял 4 340. Таким образом, за пять лет число индийских студентов выросло почти втрое. Индийские студенты активно выбирают казахстанские вузы, особенно в таких направлениях, как медицина, информационные технологии и инженерия.

На втором месте – Туркменистан: в 2024 году 3 962 студента, против 2 989 в 2020 году. Это стабильный рост, который объясняется культурной и языковой близостью, а также давними образовательными связями между двумя странами.

Чаще стали приезжать учится в Казахстан студенты из России: их число выросло с 1 176 студентов в 2020 году до 3 005 в 2024-м. Для российских граждан Казахстан становится привлекательной альтернативой отечественным вузам за счёт доступности, схожести образовательных программ и признания дипломов.

Количество студентов из Китая удвоилось – с 977 в 2020 году до 2 089 в 2024 году. При этом наибольший интерес китайских граждан наблюдается к техническим и инженерным специальностям.

Отдельного внимания заслуживает рост числа студентов из Пакистана: если в 2020 году их было всего 107, то в 2024 – уже 1 192. Это увеличение более чем в 11 раз объясняется активной работой казахстанских вузов по продвижению образовательных программ в странах Южной Азии и участием в международных выставках.

Таким образом, Казахстан становится точкой притяжения студентов не только из ближайших стран СНГ, но и государств Азии, демонстрируя расширение своего международного образовательного влияния.

Напомним, в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов. Вузы Казахстана и США запускают три новых исследовательских проекта. Ранее абитуриентам напомнили о важных датах на 2025-2026 учебный год.