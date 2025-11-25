Почти 30 классов переходят на дистанционку в Карагандинской области

В Казахстане на период эпидемиологического сезона 2025–2026 годов усилены профилактические и противоэпидемические меры против гриппа, ОРВИ и COVID-19. Они установлены постановлением главного государственного санитарного врача от 22 августа 2025 года. В соответствии с документом с 15 сентября проводится вакцинация против гриппа, в медорганизациях введены фильтры на входе и масочный режим для персонала, а беременные женщины и дети до года получают приоритет при вызове врача на дом. В детских садах ежедневно проводится утренний фильтр, а малышей с симптомами ОРВИ и гриппа не допускают в группы.

В школах меры ужесточаются в зависимости от эпидситуации. При регистрации ОРВИ у 20–30% учеников в одном классе на протяжении инкубационного периода рекомендовано отказаться от кабинетной системы, временно не принимать новых детей и обеспечить установку санитайзеров в доступных местах.

— Если доля заболевших в классе достигает 30% и более, обучающиеся переводятся на онлайн-формат. На сегодняшний день в области дистанционно учатся 29 классов из шести школ, — сообщили в ДСЭК Карагандинской области.

Напомним, по данным санитарно-эпидемиологической службы, с 1 октября по 20 ноября в регионе зарегистрировано 75 859 случаев ОРВИ, из них 57% приходятся на детей до 14 лет. Лабораторно подтвержден 61 случай сезонного гриппа A (H3N2), который традиционно циркулирует в холодное время года. 80% заболевших — дети, и все они не были привиты.

Этот вирус не относится к новым штаммам: клиническая картина соответствует типичному гриппу — резкое повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб и общая ломота.

Помимо гриппа, в регионе активно циркулируют и другие респираторные вирусы. Из 492 образцов, исследованных на негриппозные инфекции, положительными оказались 44%. Среди них преобладают риновирус (44%), парагрипп (25%), боковирус (12%), аденовирус (9,5%), РС-вирус (1,3%) и ряд других патогенов.