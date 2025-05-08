Почти 3 млн тенге взыскали с нарушителей водного законодательства в Казахстане

18 административных штрафов на общую сумму 2,9 млн тенге взыскано с начала года с нарушителей водного законодательства.

В общей сложности с начала года по фактам незаконного водопользования было наложено 35 административных штрафов на общую сумму 6,4 млн тенге. Из них по результатам внеплановых проверок наложено 12 административных штрафов на сумму 1,4 млн тенге, а по материалам, поступившим от правоохранительных и государственных органов, наложено 23 административных штрафа на сумму 5 млн тенге.

Бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации с начала 2025 года провели 13 проверок по соблюдению требований водного законодательства, в ходе которых было выявлено 8 нарушений. По устранению выявленных нарушений выдано 7 предписаний.

Отметим, что в 2024 году с нарушителей водного законодательства было взыскано 556 административных штрафов на общую сумму около 44,5 млн тенге. А бассейновые инспекции провели 439 проверок, в ходе которых было выявлено 1855 нарушений.

— Для борьбы с «черным рынком» воды в прошлом году при министерстве был создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, а число водных инспекторов выросло с 98 до 210 человек. Кроме того, внесены изменения в законодательство. Так, в новом Водном кодексе бассейновые инспекции наделены функциями надзора, после введения документа в действие они смогут принимать меры оперативного реагирования. Кроме того, внесены изменения в Кодекс РК «Об административных правонарушениях», которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Напомним, новый Водный кодекс РК предусматривает участие общественности в вопросах водопользования.