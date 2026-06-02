Почти 2,8 тысячи нарушений трудового законодательства выявили в Казахстане

Государственная инспекция труда с начала 2026 года выявила порядка 2,8 тыс. нарушений трудового законодательства, передает корреспондент агентства Kazinform. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев.

По словам министра, в целях защиты трудовых прав граждан и обеспечения соблюдения трудового законодательства проведено более 2,4 тыс. внеплановых проверок.

— По итогам проверочных мероприятий выявлено порядка 2,8 тысячи нарушений трудового законодательства, выдано 1 630 обязательных для исполнения предписаний. В результате принятых мер защищены трудовые права более 22 тысяч работников, — сообщил Аскарбек Ертаев.

Глава Минтруда отметил, что проводимая работа в сфере безопасности и охраны труда способствует снижению производственного травматизма.

— По сравнению с 2024 годом количество несчастных случаев на производстве снизилось на 4,5 процента, а количество смертельных несчастных случаев — на 7,9 процента, — сказал министр.

При этом наибольшее количество пострадавших приходится на предприятия горно-металлургического комплекса, строительной отрасли и нефтегазового сектора.

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479 тысяч казахстанцев заняты на вредных и опасных работах.