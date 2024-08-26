Почти 2,7 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане

Во всех регионах страны ведутся уборочные работы. Массовая уборочная кампания начнется ориентировочно в третьей декаде августа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

На 26 августа убрано почти 1,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 17,9 ц/га намолочено почти 2,7 млн тонн зерновых культур.

Овощные культуры убраны с 52,7 тысячи га, при урожайности 250,6 ц/га собрано более 1,3 млн тонн. Бахчевые собраны с площади 81,6 тысячи га, при урожайности 250,4 ц/га валовый сбор превысил более 2 млн тонн.

В уборочной кампании принимают участие 149,9 тысячи тракторов, 37,6 тысячи зерноуборочных комбайнов, 14,9 тысячи жаток и 195 тысяч единиц прочей техники.

Напомним, объем льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ составил 580 млрд тенге, что почти три раза больше, чем в предыдущие годы.

Все вопросы проведения уборочной кампании находятся на особом контроле.