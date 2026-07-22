Почти 250 тысяч казахстанцев нашли работу с начала года

Государственная политика в сфере занятости продолжает демонстрировать устойчивые результаты. По состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане трудоустроено 249 598 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты населения.

С начала года 96 415 казахстанцев получили постоянную работу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места, увеличилось более чем на 30 тысяч человек. Сегодня почти две трети всех трудоустроенных получают именно постоянную занятость, обеспечивающую стабильный доход и полный пакет социальных гарантий.

Одновременно продолжается изменение структуры рынка труда. Если ранее значительная часть трудоустройства приходилась на временные рабочие места, то сегодня приоритет последовательно смещается в сторону долгосрочной занятости. Количество временно трудоустроенных сократилось со 115 960 до 76 953 человека, что свидетельствует о переходе к более устойчивой модели занятости населения.

Рост постоянной занятости обеспечивается благодаря комплексной работе государства по развитию рынка труда. Расширяется взаимодействие с работодателями, совершенствуются цифровые сервисы Электронной биржи труда, реализуются программы профессионального обучения и меры содействия занятости, ориентированные на реальные потребности экономики.

Положительная динамика подтверждается и основными показателями рынка труда. По итогам первого квартала текущего года численность занятого населения достигла 9 млн 392 тыс. человек, а количество наемных работников увеличилось почти на 150 тыс. человек. Уровень безработицы сохраняется на низком уровне — 4,5%, молодежной безработицы — 3%.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что дальнейшая работа будет сосредоточена на создании качественных рабочих мест, повышении производительности труда и развитии профессиональных компетенций граждан. Основная задача — обеспечить каждому казахстанцу возможность получить стабильную, официальную и достойно оплачиваемую работу.

Создание постоянных рабочих мест остается одним из ключевых факторов роста благосостояния населения, повышения устойчивости экономики и укрепления социальной стабильности.

Ранее сообщалось, что рынок труда в Казахстане восстановился после сезонного майского спада: количество вакансий выросло на 25,4%, а число резюме — на 38,3%.