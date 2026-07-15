Кому работодатели предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане

Рынок труда в Казахстане восстановился после сезонного майского спада: количество вакансий выросло на 25,4%, а число резюме – на 38,3%, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

На Электронной бирже труда Enbek.kz в июне работодатели предлагали директорам дивизиона — около 1,98 млн тенге, заместителям начальника управления — около 1,38 млн тенге и инженерам по скважинам — около 1,31 млн тенге.

В свою очередь, самые высокие зарплатные ожидания были у кандидатов на должности пилота (около 3,4 млн тенге), системного архитектора (около 2,5 млн тенге) и врача-хирурга (около 2 млн тенге).

В июне 2026 года на платформе Enbek.kz работодатели разместили 108,7 тыс. вакансий, тогда как соискатели опубликовали 126,7 тыс. резюме.

— Рост активности на рынке труда связан с восстановлением после сезонного спада, характерного для периода майских праздников. Увеличение числа резюме также обусловлено выходом на рынок труда выпускников учебных заведений, — пояснили в ведомстве.

По отраслевой структуре спроса лидируют:

образование, где было размещено 19,2 тыс. вакансий;

в сфере предоставления прочих видов услуг (16,5 тыс.);

сельского, лесного и рыбного хозяйства (12,1 тыс.);

здравоохранения и социального обслуживания (9,5 тыс.);

строительства (8,4 тыс.);

обрабатывающей промышленности (7,3 тыс.).

Больше всего вакансий размещено в Туркестанской области (12,3 тыс.), Астане (8,5 тыс.), Жамбылской области (7 тыс.) и Карагандинской области (6,7 тыс.).

В структуре спроса доли вакансий для специалистов среднего уровня квалификации и низкоквалифицированных работников практически сравнялись — по 37-38% всех предложений. На высококвалифицированных специалистов приходится 25% вакансий.

Со стороны предложения рабочей силы в июне было опубликовано 126,7 тыс. резюме. Среди соискателей преобладают кандидаты в возрасте до 35 лет — 49% от общего числа, что связано с выходом на рынок труда выпускников. Доля соискателей 35-44 лет составила 25%, 45-54 лет — 17%, старше 55 лет — 9%.

Женщины разместили 55% резюме, мужчины — 45%.

По уровню квалификации структура предложения в целом соответствует спросу: 37% резюме приходится на специалистов среднего уровня квалификации, 33% — на высококвалифицированных специалистов и 30% — на низкоквалифицированных соискателей.

По итогам июня спрос и предложение на платформе достигли максимальных значений с начала года. С начала 2026 года на Enbek.kz размещено 604,4 тыс. вакансий и 736 тыс. резюме.

Ранее стало известно в каком регионе Казахстана предлагают самые высокие зарплаты.