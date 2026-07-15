В каком регионе Казахстана самая высокая заработная плата

Бюро национальной статистики привело свежие данные по уровню заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, по данным БНС, по уровню среднемесячной заработной платы регионами-лидерами стали:

область Улытау — 637 324 тенге;

— Атырауская область — 610 111 тенге;

— Мангистауская область — 608 415 тенге;

— Астана — 559 894 тенге;

— Алматы — 551 597 тенге.

При этом в Алматы зафиксирована самая высокая численность работников среди регионов — 941,5 тыс. человек.

Самые низкие показатели средней зарплаты отмечены в:

— Северо-Казахстанской области — 308 334 тенге;

— Жамбылской области — 319 820 тенге;

— Туркестанской области — 324 972 тенге;

— Шымкенте — 328 608 тенге.

Наибольший рост реальной заработной платы по сравнению с I кварталом прошлого года зафиксирован в области Абай — 104,7% и Алматы — 104,9%.

В каких отраслях самые высокие зарплаты

По данным Бюро, среди отраслей экономики самые высокие среднемесячные доходы зафиксированы в финансовой и страховой деятельности — 941 411 тенге.

Также высокие показатели отмечены в сферах:

— горнодобывающая промышленность — 1 020 632 тенге;

— информация и связь — 779 288 тенге;

— промышленность в целом — 620 775 тенге;

— транспорт и складирование — 599 489 тенге.

В обрабатывающей промышленности средняя зарплата составила 508 854 тенге.

Самая большая численность работников приходится на сферу образования — 1,17 млн человек. Среднемесячная зарплата в этой отрасли составила 315 100 тенге.

В здравоохранении и социальной сфере работают 512,8 тыс. человек, средняя зарплата — 334 768 тенге. В государственном управлении и обороне заняты 436 тыс. работников со средней зарплатой 403 447 тенге.

Согласно данным Бюро национальной статистики, списочная численность работников в стране составила 5,2 млн человек, фактически занятых — около 5 млн человек. Общий фонд заработной платы за I квартал достиг 6,66 трлн тенге.

Среднемесячная заработная плата работников составила 445 068 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальная зарплата выросла на 11,5%, однако индекс реальной заработной платы составил 99,8%.

Об окончательным решении повышения минимальной заработной ранее рассказывали в материале.