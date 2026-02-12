РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:33, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Почти 200 солдат-десантников Казахстана впервые выполнили прыжки с парашютом

    С начала года около 300 военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана выполнили парашютные прыжки. Из них 196 — солдаты срочной службы, впервые допущенные к десантированию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    парашют, прыжки с парашютом
    Фото: Минобороны РК

    Как сообщили в Министерстве обороны, прыжки выполнялись с высоты 800 метров из вертолета Ми-17 с использованием парашютных систем Д-6 четвертой серии. Они предназначены для учебно-тренировочных десантирований.

    солдаты-десантники, прыжки с парашютом
    Фото: Минобороны РК

    Парашютная подготовка остается одним из ключевых элементов боевой учебы десантников и важным этапом их профессионального становления. Она требует высокой физической подготовки, психологической устойчивости и строгого соблюдения мер безопасности.

    Почти 200 солдат-десантников Казахстана впервые выполнили прыжки с парашютом
    Фото: Минобороны РК

    Перед выполнением прыжков военнослужащие прошли полный курс наземной подготовки. Он включал занятия на тренажерах воздушно-десантного комплекса, отработку покидания воздушного судна, управление парашютом и действия в нештатных ситуациях. К десантированию личный состав допустили после проверки уровня подготовки в установленном порядке.

    вертолет, прыжки с парашютом
    Фото: Минобороны РК

    По словам старшего офицера отдела воздушно-десантной подготовки войсковой части 32363 гвардии майора Данияра Абдрахманова, военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

    прыжки с парашютом, парашют
    Фото: Минобороны РК

    Непосредственно перед посадкой в вертолет провели дополнительный инструктаж по технике безопасности. А после приземления десантники приступили к выполнению тактических задач на местности в рамках плана боевой подготовки.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане готовятся провести воинские сборы для военнообязанных. 

    Теги:
    Военные Прыжки с парашютом Казахстан Минобороны РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
