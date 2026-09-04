Почти 2 кг марихуаны изъяли у жителя СКО

Наркотики и самодельное устройство для их употребления изъяли полицейские у 40-летнего жителя Аккайынского района Северо-Казахстанской области, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Свыше 1,9 килограмма высушенной марихуаны изъяли сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Аккайынского района в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора». Наркотик был обнаружен в доме 40-летнего местного жителя. Кроме того, полицейские изъяли у него самодельное устройство для употребления наркотиков. Мужчина сообщил, что собрал дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил для личного употребления. Свою вину он признал, — сообщили в полиции.

Уголовное дело по факту хранения наркотиков в особо крупном размере направлено в суд в порядке упрощенного производства. Этот факт не единичен.

Кроме того, с начала года в Аккайынском районе зарегистрировано три уголовных правонарушения, связанных с незаконным хранением наркотиков в крупном и особо крупном размере.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 19,6 кг высушенной марихуаны. Кроме того, зарегистрирован один факт сбыта, при котором изъято 5,2 гр синтетического наркотического вещества.

— Полицейские напоминают: незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств влекут уголовную ответственность. Профилактическая и оперативная работа по выявлению мест хранения и каналов распространения наркотиков продолжается, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее у двух мужчин в Алматы изъяли почти 400 граммов мефедрона.

Также сообщалось, что в Павлодаре полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в сбыте около 60 кг высушенной марихуаны.