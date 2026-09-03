60 кг марихуаны нашли у жителей Павлодара: двое подозреваемых под стражей

В Павлодаре полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в сбыте около 60 кг высушенной марихуаны, изъяли наркотики, деньги, телефоны и банковские карты, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Оперативники по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры пресекли факт сбыта наркотиков в особо крупном размере. В ходе проведения оперативных мероприятий в Павлодаре задержаны два жителя города по подозрению в сбыте наркотиков, — отметили в ведомстве.

При проведении обысков у них обнаружены и изъяты наркотические средства — высушенная марихуана общим весом порядка 60 кг, денежные средства, телефоны, банковские карты и различные приспособления. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Полицейские проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Полиция напоминает, что сбыт наркотических средств будет жестко пресекаться в рамках действующего законодательства.

Напомним, во дворе жителя ВКО обнаружили более 190 кустов конопли.