Почти 400 граммов мефедрона изъяли у двух мужчин в Алматы

Почти 400 граммов мефедрона обнаружили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу в автомобиле, остановленном в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По подозрению в незаконном обороте психотропного вещества задержаны двое жителей города — 23-летний и 46-летний мужчины.

Автомобиль марки «Jetour» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу остановили в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Во время неотложного обыска под ковриком переднего пассажирского сиденья правоохранители обнаружили черную барсетку. Внутри находился сверток, обмотанный изолентой, с порошкообразным веществом белого цвета.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон. Общий вес составил 392 грамма.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

— В настоящее время по уголовному делу продолжается расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к незаконному обороту психотропных веществ, — сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

В ведомстве также отмечают, что Департамент полиции области Жетісу продолжает системную работу по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков и психотропных веществ. Каждое такое задержание — результат целенаправленной оперативной работы, направленной на защиту общества от угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что отец и дочь из Кокшетау получили реальные сроки за незаконный оборот синтетических наркотиков, при этом суд отсрочил исполнение наказания отцу на три года.