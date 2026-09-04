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    Почти 400 граммов мефедрона изъяли у двух мужчин в Алматы

    Почти 400 граммов мефедрона обнаружили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу в автомобиле, остановленном в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Polisia.kz.

    По подозрению в незаконном обороте психотропного вещества задержаны двое жителей города — 23-летний и 46-летний мужчины.

    Автомобиль марки «Jetour» сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетісу остановили в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

    Во время неотложного обыска под ковриком переднего пассажирского сиденья правоохранители обнаружили черную барсетку. Внутри находился сверток, обмотанный изолентой, с порошкообразным веществом белого цвета.

    Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон. Общий вес составил 392 грамма.

    В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    — В настоящее время по уголовному делу продолжается расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные лица, причастные к незаконному обороту психотропных веществ, — сообщили в пресс-службе ДП области Жетісу.

    В ведомстве также отмечают, что Департамент полиции области Жетісу продолжает системную работу по выявлению и пресечению каналов распространения наркотиков и психотропных веществ. Каждое такое задержание — результат целенаправленной оперативной работы, направленной на защиту общества от угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

    Ранее сообщалось, что отец и дочь из Кокшетау получили реальные сроки за незаконный оборот синтетических наркотиков, при этом суд отсрочил исполнение наказания отцу на три года.

    Наркотики Полиция Область Жетысу Алматы
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор