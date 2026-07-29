Почти 1400 заявителей получили отказ по госпрограмме «Алматы жастары»

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, прием заявлений проходил с 1 по 15 июня через портал kezekte.kz. За этот период было подано 5363 заявки.

В ходе проверки документов специалисты выявили, что часть участников при подаче заявления ошибочно указала сферу своей деятельности. В ведомстве подчеркнули, что эта ошибка носила исключительно технический характер и не стала основанием для отказа в участии в программе.

По итогам проверки документов положительное решение принято по 3968 заявкам. В этом году в рамках программы планируется выдать не менее 1650 жилищных займов. Именно такое количество участников получит направления в АО «Отбасы банк» для подтверждения платежеспособности. Чтобы избежать очередей, направления будут выдавать поэтапно — еженедельно по 550 участников.

После подтверждения платежеспособности участники смогут в течение 45 календарных дней выбрать жилье на первичном или вторичном рынке и оформить жилищный заем на сумму до 20 млн тенге.

— Если отдельные участники не подтвердят платежеспособность либо не успеют подобрать жилье в установленные сроки, право на получение направления перейдет следующим претендентам из числа заявителей, чьи документы были рассмотрены положительно. Такой механизм позволит обеспечить полное освоение предусмотренных средств программы, — сообщили в управлении.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем 1395 заявителям отказали в участии. Основными причинами стали несоответствие требованиям программы, наличие жилья в собственности либо его отчуждение в течение последних пяти лет, а также отсутствие обязательных пенсионных отчислений за последние шесть месяцев.

Списки участников, чьи заявки одобрены, а также заявителей, получивших отказ, будут опубликованы на портале kezekte.kz в разделе «Жилищные сервисы» сервиса Almaty jastary.

Отметим, что программа охватывает работников сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта, вузов и НИИ, журналистов, работников социальной сферы, правоохранительных органов, коммунальных служб, а также арендаторов программы «Работающая молодежь».

В прошлом году было подано 6 626 заявок, при этом наибольшее количество обращений поступило от представителей сферы образования — 2191.