Почти 140 новых школ построят в Астане до 2035 года

Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о том, что до 2035 года планируется построить порядка 140 новых школ, передает Kazinfоrm со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

— Развитие системы образования требует комплексного подхода. Поэтому наряду со строительством современных учебных заведений мы уделяем особое внимание подготовке педагогических кадров. К примеру, за последние годы на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по педагогическим специальностям выделили почти 1,5 тысячи грантов, — отметил аким города.

На сегодняшний день по грантам акимата города по педагогическим специальностям обучаются почти двух тысяч студентов. За последние три года дипломы получили 1 314 выпускников.

На 2026–2030 учебные годы размещено 303 образовательных заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием, из которых 188 предусмотрены по педагогическим специальностям.

Также в целях развития системы подготовки педагогических кадров на базе Гуманитарного колледжа создан Педагогический институт. В настоящее время в институте обучаются 4 611 студентов. Обучение ведется по 36 образовательным программам.

— В течение нового учебного года откроем еще 12 учебных заведений. За последние годы мы построили 44 школы. Это позволило значительно снизить нагрузку на действующие школы и создать десятки тысяч новых ученических мест. Кроме того, уже сегодня формируем задел на 2027 год: ведем подготовку проектной и градостроительной документации. Согласно Генплану до 2035 года в городе предусмотрено почти 140 новых школ, — написал Женис Касымбек.

Ранее сообщалось о том, что за последние пять лет население Астаны увеличилось почти на 454 тыс. человек и превысило 1,6 млн жителей. За этот же период численность населения всей Астанинской агломерации выросла почти на 42%.