Миграция изменила Астанинскую агломерацию: население выросло на 42%

За последние пять лет население Астаны увеличилось почти на 454 тыс. человек и превысило 1,6 млн жителей. За этот же период численность населения всей Астанинской агломерации выросла почти на 42%.

Инфографика: Институт экономических исследований (ERI)

Основным фактором роста стала внутренняя миграция. За пять лет миграционное сальдо увеличилось более чем в пять раз и достигло 100 тыс. человек.

Фото: Конституциялық Соты

Одновременно меняется и структура расселения населения. Все больше жителей выбирают пригородные территории, сохраняя трудовые, образовательные и социальные связи со столицей.

Наиболее динамично развивается город Косшы. После получения в 2021 году статуса города областного значения его население выросло более чем в 3,6 раза — с 18,1 тыс. до 66,1 тыс. человек.

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области

Высокие темпы роста также зафиксированы в Целиноградском районе, где население увеличилось на 55,8%, в Шортандинском — на 35,2%, а в Аршалынском — на 13,4%.

—Это свидетельствует о постепенном переходе к новой модели расселения, при которой все больше жителей предпочитают проживать за пределами столицы, сохраняя при этом тесные трудовые, образовательные и социальные связи с Астаной, — считает Жанерке Базарбаева.

Рост пригородов сопровождается формированием единого рынка труда. Ежедневно тысячи жителей Косшы и соседних районов ездят в Астану на работу, учебу и за различными услугами. Наиболее интенсивное движение наблюдается между Астаной и Косшы — ежедневно в столицу въезжают более 22 тыс. автомобилей.

Рост населения усиливает нагрузку на транспортную инфраструктуру. Для повышения транспортной связанности продолжается развитие дорожной сети, а одним из ключевых проектов станет строительство второй очереди линии LRT, завершение которой запланировано на 2027 год.

Фото: Астана ҳокимлиги

Одновременно с ростом численности населения возрастает потребность в развитии социальной инфраструктуры. В Косшы и районах агломерации продолжается строительство новых школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта. Одним из наиболее значимых проектов стало открытие в текущем году одной из крупнейших поликлиник Акмолинской области, рассчитанной на 1000 посещений в смену и обслуживание более 100 тыс. жителей. До конца года также планируется завершить строительство многопрофильного стационара на 350 коек, который будет обслуживать население города Косшы и семи прилегающих районов.

Развиваются также индустриальные площадки, включая индустриальную зону республиканского значения Aqmola, объединяющая территории Аршалынского, Целиноградского и Шортандинского районов, а также города Косшы. Здесь создаются условия для размещения современных производств, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Эту работу дополняет региональная индустриальная зона «Агрохаб», ориентированная на развитие агропромышленного производства, переработки сельскохозяйственной продукции и логистики.

Для сбалансированного развития столичного региона реализуется Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы. Он предусматривает реализацию проектов в сфере транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, а также создание новых центров деловой и производственной активности.