Почти 100 млн субсидий на скот похитили в Костанайской области

По итогам проверки было начато досудебное расследование по статье 190 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса РК – мошенничество в особо крупном размере. Расследование велось прокуратурой Костанайской области.

В ходе следствия установлена вина трех лиц, которые были преданы суду. В связи с полным признанием вины уголовное дело рассмотрено в сокращенном порядке.

Приговором суда подсудимые осуждены к различным срокам реального лишения свободы и взяты под стражу в зале суда. Кроме того, в пользу государства с осужденных взыскано более 96 миллионов тенге в счет возмещения ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в области Жетысу руководитель предприятия проиграл часть субсидий в казино.