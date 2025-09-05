РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:15, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Почти 100 млн субсидий на скот похитили в Костанайской области

    Районная прокуратура Костанайской области выявила факты хищения государственных субсидий, выделенных на удешевление кормов для скота и ведение селекционной работы. Ущерб составил 96 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    скот деньги
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По итогам проверки было начато досудебное расследование по статье 190 части 4 пункту 2 Уголовного кодекса РК – мошенничество в особо крупном размере. Расследование велось прокуратурой Костанайской области.

    В ходе следствия установлена вина трех лиц, которые были преданы суду. В связи с полным признанием вины уголовное дело рассмотрено в сокращенном порядке.

    Приговором суда подсудимые осуждены к различным срокам реального лишения свободы и взяты под стражу в зале суда. Кроме того, в пользу государства с осужденных взыскано более 96 миллионов тенге в счет возмещения ущерба.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее в области Жетысу руководитель предприятия проиграл часть субсидий в казино.

     

    Теги:
    Животноводство Скот Минсельхоз Субсидии Костанайская область Прокуратура
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают