телерадиокомплекс президента РК
    23:40, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почти 1 млрд тенге алиментной задолженности взыскали в Костанайской области

    По координации прокуроров судебными исполнителями взыскана задолженность по алиментам на сумму 963 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    алименты
    Коллаж: Kazinform

    Для принудительного взыскания задолженности, помимо ограничительных мер — ареста банковских счетов и имущества должников, запрета на совершение сделок и выезда за пределы страны, — проводятся совместные рейдовые мероприятия по месту жительства, а также осуществляется задержание их транспортных средств.

    В то же время более 380 должникам, выразившим готовность добросовестно исполнять алиментные обязательства, оказано содействие в трудоустройстве. Это позволило обеспечить детей регулярными ежемесячными выплатами.

    Должники, уклоняющиеся от выполнения родительских обязанностей и скрывающие доходы, привлечены к административной и уголовной ответственности. С начала года к уголовной ответственности привлечены 72 человека, к административной — 306.

    В прокуратуре напомнили, что своевременная уплата алиментов является обязанностью родителей и важным условием обеспечения благополучия ребенка.

    Ранее в Казахстане предложили ужесточить требования к судоисполнителям по взысканию алиментов.

    Теги:
    Дети Регионы Костанайская область Алименты
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
