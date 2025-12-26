Почти 1 млрд тенге алиментной задолженности взыскали в Костанайской области

Для принудительного взыскания задолженности, помимо ограничительных мер — ареста банковских счетов и имущества должников, запрета на совершение сделок и выезда за пределы страны, — проводятся совместные рейдовые мероприятия по месту жительства, а также осуществляется задержание их транспортных средств.

В то же время более 380 должникам, выразившим готовность добросовестно исполнять алиментные обязательства, оказано содействие в трудоустройстве. Это позволило обеспечить детей регулярными ежемесячными выплатами.

Должники, уклоняющиеся от выполнения родительских обязанностей и скрывающие доходы, привлечены к административной и уголовной ответственности. С начала года к уголовной ответственности привлечены 72 человека, к административной — 306.

В прокуратуре напомнили, что своевременная уплата алиментов является обязанностью родителей и важным условием обеспечения благополучия ребенка.

Ранее в Казахстане предложили ужесточить требования к судоисполнителям по взысканию алиментов.