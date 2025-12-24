Почта Франции подверглась кибератаке под Рождество

С понедельника недоступен сайт компании, отправка и доставка посылок сильно осложнена, их отслеживание онлайн невозможно.

В почтовых отделениях по всей стране сотрудникам приходится успокаивать разгневанных клиентов: DDoS-атака пришлась на самое горячее время года, канун Рождества.

Клиенты банковского подразделения не могут получить доступ к своим аккаунтам в приложениях. В ведомстве утверждают, что личные данные в безопасности. В качестве временной меры одобрить платеж можно через текстовое сообщение.

При этом проблемы с онлайн-сервисами французской почты начались еще в субботу, хотя в La Poste не готовы сейчас сказать, было ли это еще одной хакерской атакой.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

За несколько дней до почты кибератаке подверглось министерство внутренних дел Франции. Хакер, взявший на себя ответственность за взлом, заявил, что получил доступ к информации о 16,4 млн французских граждан — но в министерстве это отрицают, по их данным, злоумышленники извлекли лишь несколько десятков документов — полицейских протоколов и данных о разыскиваемых лицах.

Глава МВД Лоран Нуньес объяснил случившееся «неосмотрительностью» и плохой «цифровой гигиеной» в ведомстве.

Ранее стали известны новые подробности резонансного ограбления Лувра.