Почетное консульство Казахстана открылось в Мехико

В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Республики Казахстан, почетный консул Казахстана в Мехико Карлос Баррера, генеральный директор по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку министерства иностранных дел Мексики Анибал Гомес Толедо, депутат палаты депутатов Генерального конгресса Мексики и председатель парламентской группы дружбы «Казахстан-Мексика» Марибель Мартинес Руис, представители министерства экономики Мексики, районной мэрии города Мехико «Мигель Идальго», деловых кругов, входящих в Национальную палату перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA), а также представители средств массовой информации.

В своем приветственном слове советник Посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.

Фото: МИД РК

Кроме того, он выразил признательность МИД Мексики за поддержку и утверждение кандидатуры К. Барреры, подчеркнув его значительный вклад в развитие казахско-мексиканских связей и активное взаимодействие с Посольством.

Было отмечено, что открытие Почетного консульства является важным этапом в развитии казахско-мексиканских отношений. Институт почетных консульств хорошо зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития международных связей, расширения торгово-экономического сотрудничества, а также защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Генеральный директор МИД Мексики А.Гомес Толедо отметил поступательное развитие двусторонних отношений, поздравил стороны с 34-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Мексикой, а также подчеркнул, что Казахстан является важным и надежным партнером Мексики в Центральной Азии. Он также обратил внимание на рост числа казахстанских туристов, посещающих Мексику, что, по его словам, отражает укрепление взаимного доверия и расширение межчеловеческих контактов.

Выступая на церемонии, назначенный Почетный консул Республики Казахстан в Мехико К. Баррера выразил благодарность казахстанской стороне, а также Правительству и министерству иностранных дел Мексики за оказанное высокое доверие. Он заверил в своей готовности максимально содействовать развитию двусторонних связей в различных областях, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также продвижение деловых контактов между предпринимателями двух стран.

По итогам церемонии К. Баррере было вручено официальное удостоверение Почетного консула, выданное министерством иностранных дел Мексики.

Назначенный Почетным консулом Республики Казахстан в городе Мехико К. Баррера является мексиканским предпринимателем и вице-президентом Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA) по промышленному сектору.

Почетное консульство Казахстана в г. Мехико стало вторым почетным консульским учреждением Казахстана на территории Мексики после Почетного консульства в городе Гвадалахара, открытого в 2018 году с консульским округом в штатах Халиско и Наярит.

Ранее сообщалось об открытии Генерального консульства Казахстана в китайском Гуанчжоу.