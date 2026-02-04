Почему зимой Усть-Каменогорск так часто накрывает туман

Этот вопрос регулярно поднимают сами горожане — почему плотная дымка появляется в основном в холодное время года. Как пояснили в акимате ВКО, причина — в сочетании сразу нескольких факторов.

— В зимний период возрастает нагрузка на источники теплоснабжения, активнее прогреваются автомобили, в частном секторе массово топят печи. Кроме того, работа двух гидроэлектростанций приводит к тому, что реки Иртыш и Ульба не замерзают, что также способствует образованию густого тумана. Все это в совокупности с неблагоприятными метеорологическими условиями приводит к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, — сообщили в акимате.

Отмечается, что в дни без ветра промышленные предприятия вынуждены снижать производственную нагрузку на 20–40 процентов.

— В то же время весной, летом и осенью вредные выбросы в городе рассеиваются естественным образом благодаря более благоприятным погодным условиям. Экологи и метеорологи ведут постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, — говорится в сообщении.

