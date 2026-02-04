РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Почему зимой Усть-Каменогорск так часто накрывает туман

    В акимате Восточно-Казахстанской области объяснили, почему именно в зимний период улицы Усть-Каменогорска чаще всего погружаются в густой туман, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Этот вопрос регулярно поднимают сами горожане — почему плотная дымка появляется в основном в холодное время года. Как пояснили в акимате ВКО, причина — в сочетании сразу нескольких факторов.

    — В зимний период возрастает нагрузка на источники теплоснабжения, активнее прогреваются автомобили, в частном секторе массово топят печи. Кроме того, работа двух гидроэлектростанций приводит к тому, что реки Иртыш и Ульба не замерзают, что также способствует образованию густого тумана. Все это в совокупности с неблагоприятными метеорологическими условиями приводит к накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, — сообщили в акимате.

    Отмечается, что в дни без ветра промышленные предприятия вынуждены снижать производственную нагрузку на 20–40 процентов.

    — В то же время весной, летом и осенью вредные выбросы в городе рассеиваются естественным образом благодаря более благоприятным погодным условиям. Экологи и метеорологи ведут постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске утвердили правила дистанционки для школ при НМУ. 

    Теги:
    Экология Грязный воздух Усть-Каменогорск Смог
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают