Почему задержали испытательный старт ракеты на Байтереке: названа неожиданная причина

Необычная история произошла на космодроме Байконур во время подготовки к первому испытательному запуску ракеты «Союз-5/ Сункар», передает корреспондент агентства Kazinform.

После исторического запуска участники — специалисты АО СП «Байтерек», российского Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры и просто неравнодушные люди стали делиться в социальных сетях красивыми кадрами, историями ожидания долгожданного пуска, радостными эмоциями.

За кадром осталась сложнейшая работа инженеров космической техники, тех, кто отвечал за готовность и безопасность полета новой ракеты «Союз-5». Казахстанские и российские специалисты последние полгода посменно, круглосуточно работали на модернизированном стартовом комплексе «Байтерек».

Напомним, что согласно межгосударственному соглашению идея создания казахстанско-российского предприятия «Байтерек» заключалась в том, чтобы создать экологически безопасную ракету, которую будут запускать с Байконура, сохраняя и развивая тем самым потенциал казахстанского космодрома.

Казахстан отвечал за наземную инфраструктуру, то есть за подготовку к пуску новой ракеты стартового комплекса 45 площадки Байконура, откуда раньше запускали ракеты «Зенит». Вместе с техническим комплексом и жилой зоной 42 площадки он получил название космический ракетный комплекс «Байтерек». По сути, теперь это казахстанский мини-космодром со своей собственной стартовой площадкой.

Российская сторона отвечала за создание новой ракеты. Это ракета-носитель «Союз-5» — двухступенчатая ракета среднего класса производства российского космического центра «Прогресс» с отличными техническими характеристиками: она может вывести 17,4 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 2,5 тонны на геостационарную орбиту, использует экологически безопасное топливо.

Отметим, что ракета «Союз-5» получила собственного казахское название «Сункар». Выбор этого названия подтвердил один случай.

Как сообщалось, конструкторско-летные испытания ракеты на стартовом комплексе «Байтерек» шли месяц: «Союз-5 /Сункар» проходил ежедневное тестирование с 31 марта 2026 года.

28 апреля в предстартовый день датчики неожиданно выдали ошибку: наземные системы, которые проверяли тысячу раз, выдавали запрет на пуск. Во время анализа ситуации российские коллеги из ЦЭНКИ поделились своим предположением с председателем Аэрокосмического комитета МИИЦР РК Баубеком Оралмагамбетовым, что возможной помехой может быть гнездо птиц, которое они видели в газоходе стартового комплекса.

Руководитель Казкосмоса принял решение проверить газоход. Директор центра эксплуатации КРК «Байтерек» Азамат Сайкенов, конструктор-испытатель космической техники, который более 10 лет работает в космической сфере, спустился со страховочным поясом в газоход, который находится на глубине 27 метров, где увидел гнездо с четырьмя яйцами.

— Я аккуратно перенес гнездо в бумажную коробку, потом переложил в ведро, которое коллеги подняли наверх. И в это момент мы все заметили, как над стартовым столом кружили соколы. Как оказалось, это было соколиное гнездо. Так «эвакуация» потомства соколов прошла успешно. И после этого тестирование дало команду на старт. А когда мы рассказали российским коллегам, что сокол в переводе на казахский язык — это «сункар», также как мы назвали ракету «Союз-5», знак свыше стал ясен и понятен каждому, — рассказал Азамат Сайкенов.

Работники предприятия сразу же нашли новое безопасное место гнездования для птиц. Теперь степные сункары, выбравшие своим домом КРК «Байтерек», живут в смотровой башне, которая расположена в 300-х метрах от стартового комплекса.

Об этом случае пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК совместно с СП «Байтерек» выпустили видеоролик, который набирает популярность.

Важность и значение успешного испытательного пуска новой ракеты «Союз -5/Сункар» 30 апреля 2026 года с космического ракетного комплекса «Байтереек» подчеркнули руководители Казкосмоса и Роскосмоса.

Этот пуск — это новая страница в истории Казахстана и России. Многое было впервые — первая совместная казахстанско-российская государственная комиссия по подготовке и запуску, первый опыт, первый доклад комиссии генерального директора СП «Байтерек» Айдына Аимбетова, первый пуск, минуты радости байтерековцев, которые так долго ждали этого дня старта. Старта, который открывает новый путь развития Байконура, новых проектов, сотрудничества и достижений.