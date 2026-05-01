Новый этап космонавтики — Минцифры РК о запуске ракеты-носителя «Союз-5/Сункар»

— Сегодня на космодроме Байконур состоялось историческое событие: с 45-й площадки осуществлен первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек». В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. Этот старт подтвердил полную эксплуатационную готовность сложного инженерного объекта для расширения присутствия Казахстана на мировом рынке космических услуг, — сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что проект «Байтерек» является стратегическим достижением, позволяющим стране перейти к эксплуатации собственной современной пусковой инфраструктуры.

В рамках создания комплекса проведена масштабная работа по модернизации наземной инфраструктуры, строительству и адаптации стартовых систем, систем управления, заправки и безопасности. Реализованные решения обеспечивают высокую степень автоматизации предстартовых операций и соответствуют международным стандартам надежности.

— Реализация проекта КРК «Байтерек» — это один из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, полностью отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры.

Успешный пуск ракетного комплекса «Байтерек», открывает новые возможности в освоении космоса, а реализация проекта позволяет создавать новые рабочие места и расширяет возможности по выведению на орбиту широкой линейки космических аппаратов. Подготовка к пуску велась в строгом соответствии с технологическими регламентами, где приоритет был отдан бесперебойной работе всех узлов и агрегатов, — рассказали в министерстве.